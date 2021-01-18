Москва, , 14:59 — REGNUM Лица старше 55 лет должны проходить вакцинацию от COVID-19 в первоочередном порядке. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация Mzur.ru

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«Вышла новая инструкция по использованию препарата «Спутник V», и с учетом наших данных по течению заболевания, наблюдения клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией», — сказал Мурашко.

По его словам, это связано с тем, что у лиц старшего возраста имеется больший риск осложнений от коронавируса и тяжёлого течения COVID-19, включая летальные исходы, «и эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите».

Мурашко также отметил, что также приоритетной вакцинация должна стать для лиц, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца, а также лиц с ожирением.