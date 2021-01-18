Москва, , 14:43 — REGNUM Лицам, переболевшим COVID-19, не стоит торопиться с прохождением процедуры вакцинации от коронавируса. Об этом в ходе брифинга заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Пациент в палате для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

«По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память», — сказала Голикова.

По её словам, повторные случаи заражения коронавирусом наблюдаются «крайне редко» и являются единичными, о чём свидетельствуют все полученные российскими специалистами наблюдения: «Поэтому тем, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой».