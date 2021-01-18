Москва, , 14:40 — REGNUM Судя по тому, что американская НКО обратилась в суд, Apple пока не готова сделать это по собственной инициативе, как уже поступила с Parler, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Можно предположить, что данный шаг чреват для компании серьезными убытками, и не только на уровне снижения продаж в Apple Store.

В отличие от IPhone, телефоны на Android имеют более широкий выбор источников для скачивания приложений, и даже если Google пойдет на такой же шаг, их пользователи окажутся в более выгодной ситуации, чем «яблочники».

Telegram является куда более популярным продуктом, чем заблокированный Parler, поэтому отсутствие доступа к нему может стать значимым доводом для выбора телефонов конкурентов.

Впрочем, обращение в суд может быть всего лишь элементом психологического давления на Павла Дурова. Не факт, что дело будет принято в рассмотрение, и что НКО готова всерьез тратиться на юристов.

Процесс может оказаться долгим, так что его исход мало повлияет на текущее политическое противостояние в США.

Но американское «глубинное государство» пытается показать, что шутки с ним плохи даже для крупного международного бизнеса», — выказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иск к компании Apple с требованием удалить из магазина своих приложений мессенджер Telegram подала американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web.