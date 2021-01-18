Найроби, , 14:31 — REGNUM В Кении за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 80 человек. Об этом сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении.

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В соответствии с заявлением, за минувшие стуки в стране было проведено 3733 теста. Напомним, что днём ранее в стране выявили 223 случая заражения вирусом.

Министр здравоохранения Мутахи Кагве в своем заявлении для СМИ также сообщил, что 26 пациентов выздоровели от COVID-19, в результате чего общее число выздоровевших составило 82 350 человек.

Кагве заявил, что еще три пациента умерли от этой болезни за последние 24 часа, в результате чего число смертей в стране возросло до 1731 случаев.

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