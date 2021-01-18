Джакарта, , 14:18 — REGNUM Группа сингапурского бюро расследований по безопасности на транспорте вылетела в Джакарту для помощи в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, сообщает Sindonews.

Обломки самолета (с) twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Министр транспорта Сингапура Онг Е Кун заявил, что группа будет работать с индонезийской командой, чтобы изучить обломки рухнувшего лайнера Sriwijaya Air.

Известно, что инженер по техническому обслуживанию самолетов и специалист по бортовым самописцам из Сингапура изучат обнаруженные обломки лайнера.

Помимо команды из Сингапура, в Джакарте также находится группа из национального агентства по безопасности на транспорте США, чтобы помочь в расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сузит зону поиска фрагментов разбившегося лайнера Sriwijaya Air.

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