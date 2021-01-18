Курган, , 14:06 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зарегистрирован в Кургане, сообщает 18 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 109 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 18 января выявлено 14 040 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 12 197 человек, 202 пациента с COVID-19 скончались.