Новосибирск, , 14:06 — REGNUM На полигоне Новосибирского высшего командного училища «Кольцово» с сегодняшнего дня, 18 января, начались занятия с боевой стрельбой. Они продлятся до 28 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Новосибирска.

Уточняется, что для предотвращения несчастных случаев, проход людей на территорию полигона в этот период запрещён.

Отметим, что Новосибирское высшее военное командное училище одно из ведущих учебных заведений Министерства обороны РФ. Училище выпустило уже более 19 тысяч офицеров.