Красногорск, , 14:06 — REGNUM Выездную вакцинацию на предприятиях в Московской области планируется начать с 21 января. Об этом 18 января сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, власти региона предпринимают попытки для того, чтобы от коронавируса вакцинировалось как можно больше людей. Например, с 15 января в области начали обзванивать пожилых жителей с предложением привиться. В то же время наиболее популярным способом записи на вакцинацию стало обращение в поликлинику — на него пришлось 77% всех вакцинаций.

«На неделю план вакцинации в выездной форме составляет почти 8 тысяч человек. В график включены как учреждения социальной сферы, так и коммерческие предприятия разных сфер деятельности», — заявила Стригункова.

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