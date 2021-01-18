Москва, , 13:25 — REGNUM Уже 75 российских регионов подали заявки на участие в комплексном развитии территорий. Об этом ТАСС заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Сейчас с регионами ведется огромная работа. 75 регионов уже заявились, что планируют принимать участие в КРТ. Вместе с регионами, Минстроем в штабном режиме мы обсуждаем, какие условия и сроки, какая часть населенного пункта пойдет в КРТ», — сказал Хуснуллин.

Документ о комплексном развитии территорий предусматривает, помимо прочего, реализацию программ развития городских территорий, позволяющих в комплексе обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники финансирования.