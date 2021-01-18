Ёнсан, , 13:24 — REGNUM На американской военной базе, расположенной в южнокорейском городе Ёнсан, продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у двух американских военнослужащих и члена семьи. В настоящее время заражённые изолированы. В ближайшее время их переведут в медицинское учреждение для лечения.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 604.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 389 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 72 729.

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