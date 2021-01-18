Омск, , 13:22 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поручил кратно увеличить количество прививочных пунктов для запуска массовой вакцинации населения региона от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 января в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

ЦРБ закупают медицинские холодильники для вакцины, оснащённые морозильными камерами с термокартами.

Со следующей недели пункт для вакцинации должны открыть в каждой из центральных районных больниц. Бурков дал задачу развернуть такие пункты во всех 23 городских поликлиниках и 32 районных учреждениях здравоохранения.

Поставка крупной партии вакцины в Омскую область ожидается в начале февраля. Для безопасной транспортировки вакцины приобретается новый рефрижератор.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация всех категорий населения стартует в регионах России с 18 января.

Читайте также: Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России