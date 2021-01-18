Алма-Ата, Казахстан, , 13:13 — REGNUM Глава управления комфортной городской среды Алма-Аты Сапар Нурашев опроверг сообщение о своем задержании. Соответствующее видео опубликовал акимат (администрация) города.

«Как вы видите, я нахожусь на рабочем месте. Сегодня утром прошло аппаратное совещание с участием акима. Был дан ряд поручений, мы работаем без каких-либо отклонений», — сказал Нурашев.

В администрации сообщили, что готовы предоставить всю необходимую информацию в рамках доследственной проверки.

Ранее казахстанские СМИ сообщили о задержании главы управления комфортной городской среды Алма-Аты Сапара Нурашева.

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