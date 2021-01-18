Посёлок городского типа Власиха, Московская область, , 13:22 — REGNUM В Подмосковье назначен новый исполняющий обязанности главы городского округа Власиха. Об этом 18 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На эту должность назначен Герман Потапчук, которые имеет опыт работы в разных подмосковных муниципалитетах.

«Вы человек опытный. Прошу вас взаимодействовать прежде всего с большим Одинцовским городским округом», — обратился к нему Воробьев.

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