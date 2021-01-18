Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Произведенные Россией и Китаем вакцины от COVID-19 имеют большой спрос среди покупателей из других стран, что является существенным политическим и коммерческим успехом Москвы и Пекина. Об этом 18 января сообщает газета Financial Times.

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Уточняется, что фармацевтические отрасли РФ и КНР стремятся к конкуренции на международном уровне, и в то же время производители данных препаратов обнародовали многообещающие результаты ранних клинических испытаний своих вакцин в международных научных изданиях.

При этом, по мнению экспертов, и российский, и китайский препараты испытывались на безопасность и эффективность в третьей фазе в соответствии с международными стандартами с точки зрения масштаба и технологии.

В то же время, как утверждают журналисты издания, предварительные результаты данных испытаний не были обнародованы ни в России, ни в Китае до того, как там были получены одобрения регулирующих органов, зарегистрировавших эти вакцины для использования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса в Алжире Джамаль Фурар назвал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» эффективным и безопасным препаратом.