Хайфа, Израиль, , 13:04 — REGNUM Спустя 16 лет следователям в Израиле удалось раскрыть убийство молодой женщины из Хайфы, чье тело было найдено в 2005 году, но осталось неопознанным из-за того, что находилось в состоянии сильного разложения. Об этом сообщает Yedioth Achronot 17 января.

На основании полученных данных полиция утверждает, что 19-летняя Надаа Б. была убита своим 22-летним братом Хани, который возражал против ее образа жизни. Сам Хани был убит в драке через несколько дней после преступления.

Труп девушки был найден в лесу Кармель-Кост в районе Хайфы. Тело девушки было окончательно опознано в апреле 2020 после ареста одного из ее родственников по другому делу. У задержанного был взят образец ДНК и внесен в национальную базу данных, а затем сопоставлен с неопознанными останками женщины.

В ходе расследования выяснилось, что девушка была жестоко убита и закопана в лесу. Все доказательства указывают на то, что ее убил брат. Родители девушки были задержаны на несколько недель в декабре 2020 года по подозрению в причастности к убийству. Они утверждают, что невиновны, и надеются, что дело против них скоро закроют.