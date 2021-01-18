Черкесск, , 12:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии снизилось число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Сократилось также число пациентов, госпитализированных в ковид-госпитали. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным на 18 января, прирост пациентов с COVID-19 за последние сутки составил 77 человек. Это наименьший показатель за последние месяцы. Общее число носителей вируса достигло 16 613 человек.

В настоящее время из них госпитализированы 896 пациентов. Отметим, что на протяжении последних недель в ковидных госпиталях проходили лечение не менее 900 заразившихся. Численность выздоровевших за прошедшие сутки увеличилась на 46 человек. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 14 975 человек.

Помимо этих показателей, на 18 января изменились данные по смертности от COVID-19. Скончался еще один пациент. Общее число случаев летального исхода в Карачаево-Черкесии достигло 46. Это наименьший показатель в СКФО.