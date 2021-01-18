Липецк, 18 января 2021, 12:37 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 18 января.
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Всего в регионе было зарегистрировано 332 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 340 человек.
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