Липецк, , 12:37 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 18 января.

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Всего в регионе было зарегистрировано 332 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 340 человек.

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