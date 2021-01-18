Липецк, , 12:34 — REGNUM В Липецкой области 18 января подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 953 положительных теста.

За весь период наблюдения 14 тыс. 340 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 113 — за последние сутки. 332 человека скончались.