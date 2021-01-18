Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Популярная многопользовательская игра Among Us третий месяц подряд лидирует в чарте самых скачиваемых мобильных игр вApp Storeи Google Play. Об этом 18 января сообщает «Игромания».

По данным аналитической фирмы Sensor Tower, в декабре 2019 года Among Us скачивали почти в 37 раз меньше. По числу суммарных скачиваний на втором и третьем местах списка оказались игры Join Clash 3D и Sushi Roll 3D.

Напомним, Among Us — это многопользовательская игра от независимой студии InnerSloth. В ней игроки сообща пытаются вычислить предателя среди экипажа космического корабля.

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