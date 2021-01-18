Москва, , 12:20 — REGNUM Повседневные расходы жителей России в 2020 году в среднем выросли на 6,7%. Перед Новым годом в декабре траты увеличились на 16,7%. Об этом свидетельствуют данные ИХ «Ромир».

Безденежье Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Реальные расходы (очищенные от инфляции) в декабре 2020 года также заметно подросли — на 15,8% против ноября и на 1,6% против декабря 2019 года.

Лидируют по росту расходов жители Северо-Западного ФО (20%), Уральского ФО — на 16% и Санкт-Петербурга — на 14%. Москвичи увеличили расходы в 2020 году лишь на 7%.

Опрос проведен в январе 2021 года. Опрошены 40 тыс. граждан, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по октябрь 2020 года жители России урезали расходы 15,2 тыс. рублей.

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