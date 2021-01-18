Павлодар, Казахстан, , 12:02 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана запретили работу торговых центров, рынков, непродовольственных магазинов в выходные дни, сообщает 18 января агентство «Казинформ».

Главный санитарный врач региона Б. Алиев подписал новое постановление, которое вступает в силу с 20 января. В выходные дни также не будут работать бани, сауны, непродовольственные магазины и торговые объекты.

Кроме того, в выходные дни не будет ходить общественный транспорт. Запрещается деятельность развлекательных учреждений, детских дошкольных учреждений, театров, а также проведение соревнований в очном режиме.

Отметим, по состоянию на 18 января в Казахстане выявили 169 099 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 153 503 человека, скончались 2349 пациентов.

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