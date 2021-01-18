Симферополь, , 12:02 — REGNUM Дозу хлора в сетях водоснабжения Симферополя увеличили из-за неприятного запаха воды, об этом 18 января на заседании оперштаба сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Причиной неприятного запаха стал забор воды с низких горизонтов и накачки ила.

«Мы увеличили дозу хлора, вода абсолютно безвредная», — заверил Баженов.

Он также подчеркнул, что ужесточения графика подачи воды в Симферополь не планируется. Подготовлены мощности для подачи воды из двух новых водозаборов на западе Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за маловодья и резкого сокращения запасов пресной воды в Крыму наблюдается существенный дефицит воды, ряд муниципалитетов, в том числе Симферополь, вот уже несколько месяцев получают воду по графикам.