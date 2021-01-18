Элиста, , 12:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 18 января. Для сравнения: днём ранее, 17 января, положительный результат теста получил 81 житель региона.

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В настоящее время госпитализация потребовалась для 832 ковид-пациентов, из них 170 носителей инфекции находятся в стационарах для долечивания. Состояние 25 человек врачи оценивают как тяжёлое, 15 жителей Калмыкии подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 4 тыс. 389 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 16 тыс. 494 жителя Республики Калмыкия. Выздоровели 13 тыс. 744 пациента.

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