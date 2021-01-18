Пермь, , 11:59 — REGNUM В Перми студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) перевели на дистанционное обучение. Причиной стала коммунальная авария, сообщает 18 января вуз на официальной странице в соцсети.

Дистанционный формат обучения является временным из-за аварийного отключения воды в университетских корпусах. Поставщик услуг обеспечил подвоз питьевой воды к общежитиям с 17 января. Между тем, пользователи в своих комментариях выразили недовольство организацией доставки воды с опозданием, поскольку вода отсутствует с 16 января.

В вузе отметили, что сроки восстановления водоснабжения неизвестны. В настоящее время ведутся противоаварийные работы.