Иркутск, , 11:58 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение об организации вакцинации в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 18 января, пресс-служба областного правительства, ожидается, что в первой половине февраля в Приангарье поступит 43 тысячи доз.

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Глава региона подчеркнул, что вакцинация будет производиться поэтапно, по мере поступления вакцины в регион.

«Всего к началу марта мы ожидаем, что в область придет более 120 тысяч доз», — подчеркнул Игорь Кобзев. Также глава региона поручил профильным ведомствам подготовить дополнительно сотрудников горячих линий для консультаций по вопросам про вакцинацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1537 человек, причём 29 из них погибли только за выходные дни (16−17 января 2021 года).

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