Загреб, , 12:02 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа было выявлено 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 17 января.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ подключено 147 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 4058.

Всего в Хорватии выявили 224 954 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.