Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) развернули палаточные городки, а также установили полевые кухни в местах крещенских омовений в Петербурге. Они и сами окунутся в прорубь в честь Крещения вместе с «гражданскими».

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 18 января в пресс-службе ЗВО, оборудованные источниками тепла площадки ЗВО появились на пляже Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами, в Кронштадте — на Петровской набережной у Никольского собора и в Петергофе — у Ольгиного пруда рядом с собором святых Петра и Павла.

«Все желающие окунуться в проруби смогут переодеться и согреться в тёплых палатках, а также угоститься горячим чаем», — пообещали военные.

Всего военнослужащими ЗВО и Балтфлота на территории 26 субъектов Федерации будет развёрнуто более 70 купелей, палаточных городков с полевыми кухнями.

В крещенских купаниях поучаствуют более 3 тыс. верующих офицеров, сержантов и солдат.