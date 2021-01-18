Пенза, , 11:59 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 18 ноября подтвердилась у 29 767 человек, за сутки заболели еще 225 жителей. Минувшим днем носителями инфекции стали 228 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 23 685 человек, за сутки — 147 заболевших. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 353 жителя области. Число жертв за сутки не изменилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в пензенских поликлиниках о прививке от коронавируса можно узнать в «окнах вакцинации». Сюда могут обратиться те, кто хочет привиться от коронавируса, но нет возможности записаться. Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет, большинство из которых имеют хронические заболевания. Именно им рекомендовано обращаться в поликлиники, чтобы перед прививкой проконсультироваться со специалистом на возможность ее проведения. Также запись на вакцинацию доступна по единому телефону — 112.

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