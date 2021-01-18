Подгорица, , 11:49 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа было выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 2 человека скончались от COVID-19. Об этом, как передает черногорское новостное агентство Aktuelno, сообщили 17 января в институте общественного здоровья Черногории.

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В сообщении говорится, что из двух скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 75 лет, а самому младшему 69 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заражения и числа вылечившихся от COVID-19, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 55 493, а количество скончавшихся составляет 745 человек с начала 2020 года.