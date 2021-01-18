Владивосток, , 11:59 — REGNUM Синоптики на вторую рабочую неделю января в Приморье прогнозируют переменчивую погоду, особенно в южных районах, с быстрым перемещением в восточном направлении неглубоких циклонов и антициклонов, со сменой волн тепла и холода. Погодные условия будут неустойчивыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают Крещение Господне – все новости»

Читайте также: В Москве и Подмосковье на Крещение ожидается аномальный холод — Вильфанд

18 и 19 января через регион пройдёт циклон с небольшим снегом. Минимальная температура −23… −30 °C, в горных районах до — 38 °C, на побережье −14… −20 °C.

20 января максимальные температуры повысятся на 3−6 градусов.

В четверг, 21 января, подойдёт очередной циклон, местами ожидается небольшой снег. Потепление продолжится. Ночные морозы ослабеют.

А уже 22 января температурный фон понизится на 1−4 градуса.

На Крещение во Владивостоке будет холодно и ветренно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области в ночь на Крещение ожидается аномально холодная погода.