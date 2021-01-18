Хельсинки, , 11:48 — REGNUM Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии с 19 января усиливает контроль в отношении въезжающих из России. У лиц, пересекающих границу, не только будут брать тесты на COVID-19, но могут потребовать заполнить анкету о состоянии здоровья. Об этом сообщает финское издание Yle.

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Тестирование на коронавирус начнется 19 января на пограничном с Россией пункте Ваалимаа (МАПП «Торфяновка»). Тест на коронавирус будет добровольным, но финские власти рекомендуют проходить его всем, кто пересекает границу.

«Тестирование проводится каждый день с 10:00 до 18:00 часов. Именно в этот временной период границу пересекает больше всего людей», — уточнил источник.

Что касается остальных пограничных пунктов, то в Иматре («Светогорск») и Нуйямаа («Брусничное») будут раздавать анкеты с вопросами о состоянии здоровья. Ее будет выборочно заполнять лица с двойным гражданством и с ВНЖ в Финляндии.

«Пограничники будут выбирать участников опроса. Данное нововведение касается лишь пассажирских перевозок», — пояснил глава по вопросам безопасности и готовности региона социального здравоохранения Южной Карелии Eksote Кристиина Капулайнен.

Заполненные анкеты будут переданы врачу-инфекционисту, который позже свяжется с каждым человеком, ответившим на вопросы. Помимо прочего, врач-инфекционист проинструктирует о добровольном карантине и, при необходимости, направит человека на тестирование.

Напомним, пересечение границы для обычных туристов по-прежнему невозможно.

С 28 января 2021 года, спустя почти год с начала пандемии, возобновляется авиасообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки, а в конце января Москвой и столицей Хельсинки. Однако ограничения на пересечение внешней границы Финляндии, в том числе с Россией, и на въезд из других третьих стран сохраняются как минимум до 9 февраля 2021 года.

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