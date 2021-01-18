Москва, , 11:45 — REGNUM О том, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие несколько дней, рассказала 18 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«В начале недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков у нас не ожидается, но будет довольно морозно», — приводит ее слова RT.

Также синоптик уточнила, что минувшей ночью в столице России стояли морозы −20… −22 °C, по Московской области — до — 25 °C и рассказала, что 19 января в Москве ожидается температура воздуха до — 15 °C, что ниже климатической нормы на 8−10 градусов.

«В последующие дни она начнёт повышаться, потому что постепенно власть над погодой перейдёт к атлантическому циклону», — добавила она.

Кроме того, как рассказала Позднякова, уже 21 января в Москве ожидается выпадение снега, повышение дневной температуры воздуха до — 5 °C.

«В последующие дни у нас уже возможно выпадение осадков, к снегу может примешиваться мокрый снег, местами может быть морось или слабый дождь, температура к 23 января в ночные часы ещё останется слабоотрицательной, порядка −5…−0 °C, дневная температура повысится до оттепели, это будет −2…+3 °C», — уточнила главный специалист Московского метеобюро.

Также она подчеркнула, что среднесуточная температура воздуха во время текущей недели изменится на 15 °C, что, как отметила Позднякова, неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов резко раскритиковал качество уборки дорог на территории Республики Крым после прошедших в регионе снегопадов.