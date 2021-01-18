Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии по информации на 18 января заражены коронавирусом 14 927 человек, за сутки заболевание выявили у 95 жителей. Минувшим днем заразились 97 человек. Всего выздоровели 11 332 пациента, за сутки — 69 человек. На территории региона с начала наблюдения зарегистрировано 232 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. За сутки жертвами коварной болезни стали еще три пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По данным регионального штаба, накануне в стационары госпитализировали 26 пациентов, 69 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, по 18 — в возрастных группах от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, семь — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 41 заболевшйх, 11 — проживают в Набережных Челнах, остальные в района республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарию уже завезено порядка 12,5 тыс. доз вакцины «Спутник-V». До конца февраля в регион поступят еще 190,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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