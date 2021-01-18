Саратов, , 11:57 — REGNUM Для граждан старше 65 лет, проживающих на территории Саратовской области, до 1 февраля продлили режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал 18 января председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Руководителям предприятий, деятельность которых не приостановлена, рекомендуется сохранить работу для данной категории граждан в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации. Также остается обязательным масочный режим для всех работников и соблюдение правил дезинфекции.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 18 января у 39 951 человека, за сутки инфицированы 250 человек. Минувшим днем заболели 252 саратовца. Выздоровел с начала пандемии 34 331 человек, за сутки — 212 пациентов. Всего скончались 474 человека.

Читайте также: В Саратовской области провели более 1 млн тестов на коронавирус