Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону последствия снежной бури устраняют более 190 спецмашин и 500 коммунальщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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В ночь на 18 января в снегоуборочных работах было задействовано почти 200 единиц техники, 300 рабочих и средства малой механизации. Однако работы затруднил непрекращающийся снег и сильный ветер.

В настоящее время коммунальные бригады уделяют особое внимание уделено расчистке подходов к социально значимым объектам, переходам, подходам к остановочным комплексам.

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