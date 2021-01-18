Москва, , 11:25 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 3679 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 333 случая меньше, чем накануне, когда выявили 4012 носителей коронавируса. Москва лидирует среди регионов РФ. За сутки в Москве госпитализация потребовалась 1042 пациентам, выздоровели 4009 человек, умерли 73 человека.

В оперативном штабе рекомендуют всем москвичам, чувствующим симптомы ОРВИ, оставаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 22 857 носителей коронавируса.