Уфа, 18 января 2021, 11:26 — REGNUM 74 купели для крещенских купаний подготовят в Башкирии. Об этом 18 января сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в правительстве региона.
По его словам, в республике безопасность во время купаний будут обеспечивать 1067 сотрудников правоохранительных органов и спасателей.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что вопросы безопасности являются очень важными.
В связи с этим Хабиров поручил руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину взять на контроль подготовку мест для купания в муниципальных образованиях.
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