Уфа, , 11:26 — REGNUM 74 купели для крещенских купаний подготовят в Башкирии. Об этом 18 января сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в правительстве региона.

По его словам, в республике безопасность во время купаний будут обеспечивать 1067 сотрудников правоохранительных органов и спасателей.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что вопросы безопасности являются очень важными.

«Нужно сделать удобный вход в воду, пригласить священнослужителей, разбить палатки, организовать горячий чай. Это — зона ответственности глав муниципалитетов, вы должны создать нормальные условия для людей», — подчеркнул глава региона.

В связи с этим Хабиров поручил руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину взять на контроль подготовку мест для купания в муниципальных образованиях.

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