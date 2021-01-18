Магадан, Магаданская область, , 11:27 — REGNUM На Колыме готовятся к массовой вакцинации от коронавируса — вместе с больницей Магадана первыми вакцину «Спутник V» получили Хасынская (90 доз) и Ольская (160 доз) районные больницы. Планируется, что за три месяца минздрав Магаданской области получит 11 100 доз вакцины «Спутник V».

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В пунктах вакцинации население начнут прививать с 19 января. На 18 января открыто четыре пункта, всего их будет 25.

В Сусуманскую райбольницу 22 января отгрузят 220 доз вакцины, медсанчасть «Авиамедицина» получила 250 доз. 185 человек планируют вакцинировать в январе в Ягоднинском округе, 155 — в Омсукчанском, 110 — в Тенькинском. В Среднеканскую районную больницу 22 января доставят 70 доз, в Эвенскую — 60, пишет «Магаданская правда».

Поликлиника №1 в Магадане получила более 2900 доз.

На минувшей неделе на Колыму прибыли 3796 доз «Спутник V», их распределят по десяти пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке прививку от коронавируса уже поставили 484 человек — вакцинация ведётся в пяти населённых пунктах.