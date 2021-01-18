Калуга, , 12:02 — REGNUM В Калужской области 18 января на 20 участках началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Спутник V», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Препарат для вакцинации от коронавируса Фото министерства здравоохранения Калужской области

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Как написал губернатор области Владислав Шапша, более 1000 калужан уже сделали прививку. Это учителя, врачи, соцработники.

«Мы должны были защитить их в первую очередь, ведь они больше других рискуют заразиться. Подавляющее большинство людей, которые уже вакцинировались, перенесли ее хорошо. В редких случаях наблюдается небольшое повышение температуры и дискомфорт в месте укола, но все это быстро проходит. Врачи отмечают, что сейчас вирус люди переносят тяжелее, все больше тревожных новостей по поводу новых штаммов коронавируса. Это говорит о том, что вакцинация — единственный способ защититься от смертельного вируса. И сейчас такая возможность есть у каждого», — подчеркнул Владислав Шапша.

По информации министерства здравоохранения области, в Калуге прививку можно сделать Калужской городской больнице № 5 на улицах Космонавта Комарова и Никитина; Калужской городской клинической больнице № 4 имени Хлюстина на Грабцевском шоссе и Социалистической улице; Калужской областной клинической больнице на улице Вишневского; в городской поликлинике на Московской улице, 247. Аналогичную услугу окажут медики мобильной бригады в Клинической больнице №8 ФМБА в Обнинске. Вакцинация также пройдёт в ЦРБ Тарусского района, в центральных межрайонных больниц в Кирове, Юхнове, Козельске, Сухиничах и Хвастовичах.

В дальнейшем в регионе планируется организовать выездные бригады на предприятия. Рассматривается возможность открытия прививочных кабинетов в крупных торговых центрах в Калуге и Обнинске, а также в ряде учреждениях культуры. В частности, в концертном зале Калужской областной филармонии и кинотеатре «Центральный» в Калуге. На сегодняшний день Калужская область уже получила 11,6 тысячи доз вакцины.

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