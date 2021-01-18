Ашхабад, 18 января 2021, 11:03 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил Международной федерации тяжелой атлетики организовать в республике международные соревнования, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».
Глава республики направил письмо временно исполняющему обязанности президента международной федерации Майклу Ирани. Бердымухамедов выразил уверенность, что сотрудничество республики и федерации продолжит развиваться. Туркменский лидер пригласил Ирани в Ашхабад.
Президент Туркмении отметил, что в республике пройдет чемпионат мира по велоспорту на треке, а также отборочный этап турнира на Кубок Дэвиса. Кроме того, в 2022 году в Туркмении запланировано проведение чемпионата мира по самбо.