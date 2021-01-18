Берлин, , 10:59 — REGNUM В Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) выявили новую вариацию коронавируса, сообщает 18 января газета Munchner Merkur.

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Отмечается, что в больнице заразились 73 человека, у троих из них был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса.

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После изучения анализов специалисты клиники Charite выяснили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации. Всего в мире на сегодняшний день выявлено более 12 тыс. мутаций SARS-CoV-2, уточнили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года в бразильском штате Рио-де-Жанейро был выявлен новый штамм коронавируса. Как отметили вирусологи, речь шла о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28. Позже эту мутацию коронавируса выявили на территории Великобритании.

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