Москва, , 11:00 — REGNUM С 2021 года на общественном транспорте Москвы появится возможность оплаты проезда через систему распознавания лица. Об этом заместитель мэра столицы Максим Ликсутов 18 ноября написал в своей личной колонке на Едином портале городского транспорта.

«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира», — написал Ликсутов.

По его словам, данная технология уже была протестирована в столице. В общей сложности произвели около двух тысяч успешных проходов с оплатой при помощи распознавания лица.

Кроме того, власти столицы работают над реализацией возможности платежей через систему распознавания лица в кассах городского метрополитена. Такая система оплаты не заменит действующие, но станет дополнением к ним.

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