Москва, , 10:56 — REGNUM Сразу несколько десятков российских регионов ведут переговоры о внедрении московской билетной системы карты «Тройка». Об этом ТАСС заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Наша [билетная] система работает не только в Москве, туляки уже могут с «Тройкой» ездить по всей своей области, мы уже запустили пилотные маршруты вместе с Московской областью. Мы ведем переговоры с более чем 25 регионами [о запуске функционирования «Тройки»]», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что на сегодняшний день более 180 тысяч поездок совершено вне Москвы, а в Туле количество транзакций «Тройкой» увеличилось на 15%.

Ликсутов подчеркнул, что это может свидетельствовать о том, что граждане перешли с оплаты наличными перевозчику на оплату транспортной картой, а местное руководство получило «удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для улучшения сервиса для пассажиров».