Рязань, , 10:58 — REGNUM Внеплановый выходной получили школьники Рязанской области 18 января. Из-за морозов в нескольких районах отменены занятия, сообщает оперативная группа регионального правительства.

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В 26 муниципальных образованиях, включая Рязань, отменены занятия в первых — четвертых классах. В девяти районах во всех или отдельных школах дома остались и ученики пятых — девятых классов. В семи районах, где температура воздуха опустилась ниже 30 градусов, занятия пропустят все школьники. Решение об отмене уроков принимается администрациями муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 января в Рязанскую область пришли аномальные морозы.

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