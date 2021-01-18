Симферополь, , 10:55 — REGNUM Качество уборки дорог на территории Республики Крым после снегопадов резко раскритиковал глава Крыма Сергей Аксёнов 18 января на заседании оперштаба по водоснабжению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Досталось как властям Симферополя, так и руководству минтранса Крыма и заместителю Аксёнова Евгению Кабанову, глава Крыма пообещал служебное расследование и наказание виновных.

«Ситуация с уборкой дорог в данном случае была отвратительная. Сейчас мы анализируем ситуацию, и решения организационные завтра-послезавтра будут приняты. Провалился город Симферополь, работа была организована архиплохо», — сказал Аксёнов, добавив, что обеспечение столицы республики коммунальной техникой — это «позорище».

»То же самое на трассе «Таврида» Приношу извинения всем крымчанам и гостям Крыма. Вчера была пробка, до пяти часов в ручном режиме расталкивали. За очистку отвечают федеральные службы, но это не снимает ответственность с министра транспорта республики, моего заместителя, которые обязаны были организовать и контролировать ситуацию. Будет служебное расследование, все виновные в плохом качестве уборке будут наказаны, без вариантов», — сказал Аксёнов.

15−17 января на Крым обрушились сильные снегопады при резком понижении температуры. В результате на Ялтинской трассе 16 января образовалась пробка, в Ленинском районе для вызволения застрявших в снегу автомобилей пришлось привлекать МЧС.