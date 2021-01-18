Барнаул, , 10:53 — REGNUM В храмах Барнаула уже сегодня, 18 января, по окончании Божественной литургии можно будет взять крещенскую воду. По данным Алтайской митрополии, также раздача святой воды будет организована на улице, возле храмов. Купание в крещенской проруби в этом году будет организовано только на озере Пионерском.

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Дню Крещения Господня в Барнауле посвятят традиционный крестный ход: 19 января он пройдет по двум маршрутам: с 10:30 — от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь в районе Речного вокзала и с 10:30 — от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Пионерское, с совершением чина великого освящения воды.

Мероприятие предварит Божественная литургия, которую совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в сослужении духовенства Барнаульской епархии.

«Существует народный обычай, и он вовсе необязателен, по которому в праздник Крещения Господня, или в ночь перед Крещением, благочестивые христиане погружаются в купели, устроенные в естественных водоемах. Но при этом следует учитывать состояние своего здоровья и избегать нетрезвости, сквернословия и прочих неблагочестивых поступков при погружении в освященные воды, чтобы своим недостойным поведением не оскорбить святыню и не повредить самим себе», — призвал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году церковный праздник выпадает на 19 января. Из-за пандемии некоторые регионы уже заявили о том, что частично откажутся от обустройства купелей, чтобы избежать скопления верующих и угрозы распространения вируса.