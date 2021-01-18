Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM Радость от возможности почувствовать себя покорителями снежных горок у жителей Ростова-на-Дону продлилась недолго. Последствия снежной бури, накрывшей областной центр в минувшие выходные, горожане почувствовали в первый день новой рабочей недели — 18 января, передаёт ИА REGNUM.

Дорожная ситуация на улице Мильчакова в 8:00 мск 18 января © ИА REGNUM

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Проезжие части, говорят очевидцы, прошли процедуру расчистки от снега, чего не скажешь о тротуарах. Чтобы добраться к остановкам общественного транспорта или отвести ребёнка в школу или детский сад, необходимо было пройти настоящий квест. Толщина снега на тротуарах — выше щиколотки, поэтому горожанам приходилось идти по проезжей части. Проще передвигаться оказалось только по улицам частного сектора, где жители сами взяли в руки лопаты и принялись с раннего утра расчищать свои придомовые участки.

Тем временем, «ввиду неблагоприятных погодных условий коммунальными службами города в круглосуточном режиме обеспечена работа специализированной техники», отчитываются власти.

Однако не везде коммунальная техника справляется с последствиями снегопада. Так, например, в переулке Доломановском коммунальные службы очистили дорогу, при этом снегом завалили парковочные карманы, пишет портал donnews.ru. Автовладельцы вынуждены оставлять транспорт вдоль проезжей части.

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