18 Января
10:31
Новосибирские власти не стали вводить запрет на крещенские купания
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от глав муниципальных образований обеспечить безопасность граждан во время традиционных крещенских купаний.
10:29
В Тольятти решили отказаться от крещенских купаний
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут. Об этом ещё 29 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.
10:29
Инфекционист дал советы по ношению масок при крещенских купаниях
Защитную маску нужно использовать при крещенских купаниях во время обогрева или ожидания, но опускаться в прорубь можно без неё. Об этом врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал 18 января РИА Новости.
«Пришел — быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение — там надо надеть [маску]», — подчеркнул Малышев.