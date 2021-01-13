Православный праздник Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.

18 января, в Крещенский сочельник, патриарх Кирилл совершает Божественную литургию и освящение воды в храме Христа Спасителя в Москве.

Крещенские купания в регионах России в 2021 году будут организованы с учётом эпидситуации. В ряде регионов из-за пандемии коронавируса и вовсе отменили массовые крещенские купания.

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих отказаться от погружения в прорубь в 2021 году.