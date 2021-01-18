Мадрид, , 10:17 — REGNUM Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о непричастности российского предпринимателя Михаила Фридмана, которого подозревали во влиянии на снижение стоимости акций ретейлера Dia с целью дальнейшего выкупа. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Судья Хосе Луис Калама постановил, что «ни Фридман, ни его компания Letterone, ни третьи лица, связанные с ними, не осуществляли действий, направленных на падение стоимости курса акций Dia, которое бы позволило им приобрести фирму на более выгодных условиях»

По его словам, ни Фридман, ни лица, связанные с Letterone, не могли «иметь доступ к важной информации о данной <…> компании, которая не была бы известна остальным инвесторам и которая бы позволила им заранее узнать реальное положение компании».

По мнению суда, «непрерывное падение стоимости акций было связано с развитием бизнеса, являлось следствием плохого управления компанией или неудовлетворительной коммерческой и инвестиционной политики».

Ранее о расследовании в отношении Михаила Фридмана ходатайствовало подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании.