Ташкент, , 10:14 — REGNUM В Узбекистане по итогам 2020 года к уголовной ответственности привлекли 1723 должностных лица, что на 28,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры республики.

За год количество уголовных дел по должностным преступлениям увеличилось на 15,5%, до 1148. Ущерб от незаконной деятельности чиновников составил 500,1 млрд сумов ($47,8 млн), что в 3,7 раза меньше, чем в 2019 году.

За присвоение и растрату чужого имущества привлечены 835 человек, за мошенничество — 227, получение взяток и посредничество во взяточничестве — 132, злоупотребление служебным положением — 58, превышение должностных полномочий — 31.

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